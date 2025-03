Vini Jr salva o Brasil e garante vitória sobre a Colômbia com gol nos acréscimos Em partida acirrada com gol anulado do time visitante, Vini Jr decidiu o jogo entre Brasil e Colômbia, realizado em Brasília

ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 05h10 (Atualizado em 21/03/2025 - 05h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share