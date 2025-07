Vinte trabalhadores escapam ilesos após incêndio destruir alojamento em SC Galpão usado por funcionários da obra na BR-163, em São José do Cedro, no Oeste do estado, foi destruído pelas chamas durante a madrugada... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 23h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 23h36 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão utilizado como alojamento por cerca de 20 trabalhadores da empresa responsável pelas obras da BR-163, em São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

