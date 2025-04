Violência brutal: mulher é espancada e enforcada com fios elétricos em Itajaí Marido teria encontrado mulher desacordada, espancada e enforcada com fios elétricos em casa na madrugada desta segunda-feira (21);... ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h05 ) twitter

O marido de uma moradora do bairro São Judas em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, se deparou com a mulher, de 48 anos, completamente machucada, espancada e enforcada com fios elétricos e em estado de coma ao chegar em casa por volta da 1h desta segunda-feira (21).

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

