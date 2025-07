Violência: criminosos armados somem com R$ 35 mil e carro após invadirem casa em Criciúma Ladrões encapuzados agiram à noite no bairro São Roque e ainda não foram encontrados ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h37 ) twitter

Três criminosos armados invadiram uma casa e roubaram mais de R$ 35 mil em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu por volta das 20h30 de domingo (13), no bairro São Roque, próximo à rodovia Gabriel Arns. De acordo com a Polícia Militar, os ladrões estavam com o rosto encoberto por balaclavas. Mediante ameaças, roubaram o dinheiro, um veículo Nissan Versa, documentos pessoais, quatro celulares e joias.

Saiba mais sobre este crime e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

