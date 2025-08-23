Violência doméstica: SC registrou 87 medidas protetivas emitidas por dia em 2025
Entre janeiro e julho deste ano, o Judiciário de Santa Catarina julgou 23.416 ações relacionadas à violência doméstica — 28,93% de...
Mais de 600 mulheres, vítimas de violência doméstica em Santa Catarina, recorrem à Justiça para obter proteção semanalmente. Nos sete primeiros meses de 2025, o Tribunal de Justiça julgou 106 casos de feminicídio no estado, quase quatro por semana. O número é 36% maior do que o mesmo período do ano anterior.
Saiba mais sobre essa situação alarmante e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
