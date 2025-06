Violência durante corrida: ladrão enforca motorista e rouba R$ 10 mil em Braço do Norte O caso ocorreu no bairro Rio Bonito, quando o ladrão atacou o motorista e fugiu com o dinheiro ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h56 ) twitter

Um motorista foi vítima de um assalto violento durante uma corrida em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. Ele foi enforcado por um ladrão e teve R$ 10 mil roubados por volta das 23h20 dessa quinta-feira (26), no bairro Rio Bonito.

