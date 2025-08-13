Logo R7.com
Vira-lata que conquistou cidade mais cara de SC ‘invade’ ensaio de casamento

Influenciadores pousam ao lado de vira-lata Berlim, de Balneário Camboriú, no álbum de pré-wedding

ND Mais

Berlim, o cão vira-lata comunitário de Balneário Camboriú, “invadiu” o ensaio de casamento dos influenciadores locais Carlos Lima e Leandro Von Burg. Ele pousa nas fotos complementando a cobiçada vista da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as aventuras do famoso vira-lata Berlim!

