Visita ao filho no Dia dos Pais termina com tentativa de homicídio no Litoral Norte de SC
Discussão acabou em crime na noite de domingo, em Itapema.
Um homem, de 25 anos, foi preso ao tentar matar o atual companheiro da ex-mulher no momento em que visitava o visitar o filho no Dia dos Pais em Itapema. A tentativa de homicídio ocorreu no bairro Ilhota, na noite deste domingo (10). A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 21h40.
