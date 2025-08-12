Visita ao filho no Dia dos Pais termina com tentativa de homicídio no Litoral Norte de SC Discussão acabou em crime na noite de domingo, em Itapema. ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 12/08/2025 - 06h17 ) twitter

Um homem, de 25 anos, foi preso ao tentar matar o atual companheiro da ex-mulher no momento em que visitava o visitar o filho no Dia dos Pais em Itapema. A tentativa de homicídio ocorreu no bairro Ilhota, na noite deste domingo (10). A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 21h40.

