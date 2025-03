Vistoria detalha explosão que deixou trabalhador com 90% do corpo queimado em Araquari O acidente envolveu um caminhão carregado com produto químico, em uma empresa que atua no ramo de artefatos de borracha

ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h07 ) twitter

