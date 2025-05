Vítimas do acidente em São José do Cerrito são identificadas pela prefeitura da cidade Dois jovens, de 19 e 26 anos, morreram após caminhão colidir com o carro em que estavam na BR-282, no município Serra catarinense ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 05h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 05h26 ) twitter

As vítimas do acidente em São José do Cerrito, ocorrido por volta das 7h desta sexta-feira (9), foram identificadas pela prefeitura da cidade da Serra catarinense. Dois jovens, de 19 e 26 anos, morreram após um caminhão colidir frontalmente contra o carro em que estavam.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

