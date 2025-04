Vitrine sem preço é infração contra o consumidor, alerta Procon O consumidor não precisa entrar na loja para saber o valor do produto; entenda o que a lei diz sobre vitrines ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 17/04/2025 - 05h05 ) twitter

Muita gente ainda tem dúvidas sobre as regras para a fixação de preços em vitrines e dentro de estabelecimentos comerciais. O que poucos sabem é que a ausência dessa informação pode configurar infração contra o consumidor. De acordo com o CDC (Código de Defesa do Consumidor), atualizado pela Lei nº 10.962/2004, todo produto exposto à venda deve ter o preço informado de maneira clara, visível e legível, seja nas vitrines, nas prateleiras ou diretamente nas embalagens.

Saiba mais sobre as obrigações dos estabelecimentos e como isso afeta o consumidor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

