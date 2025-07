Vivapark Porto Belo inaugura primeira unidade KNN Prime do Brasil Nova operação amplia polo educacional do bairro parque. ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 06h57 ) twitter

O Vivapark Porto Belo amplia seu polo educacional com a inauguração da primeira unidade KNN Prime do Brasil, novo modelo premium da rede de ensino de idiomas, voltado a alunos que buscam flexibilidade, personalização e alto desempenho. A inauguração será marcada por um evento exclusivo para convidados neste sábado (2), com a presença do CEO da KNN, Reginaldo Boeira. As aulas começam no dia 18 de agosto, e as matrículas já estão abertas.

Para saber mais sobre essa nova unidade e suas ofertas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

