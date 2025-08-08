‘Vive na rua’: cão que fugiu para bar em SC vira celebridade e recebe propostas de publi Após dono postar vídeo, cão de Itapema ganha fama em todo o Brasil por suas aventuras inusitadas ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Bastião, o cão de Itapema que fugiu para o bar, virou uma celebridade nas redes sociais após mais de 7,6 milhões de visualizações. Leandro Gallas, seu dono, gravou um vídeo indo o buscar no local e, em seguida, publicou outro onde curtia uma noite no local com o fiel companheiro.

Para saber mais sobre a história incrível de Bastião e suas aventuras, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Maior cidade de SC abre processo seletivo para 41 vagas com salários que passam de R$ 8 mil

Entenda por que megaobra milionária de policlínica pode não ser construída em Blumenau

Stalker que aterrorizou dentista por 4 anos é internada em hospital psiquiátrico em SC