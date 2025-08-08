Logo R7.com
‘Vive na rua’: cão que fugiu para bar em SC vira celebridade e recebe propostas de publi

Após dono postar vídeo, cão de Itapema ganha fama em todo o Brasil por suas aventuras inusitadas

Bastião, o cão de Itapema que fugiu para o bar, virou uma celebridade nas redes sociais após mais de 7,6 milhões de visualizações. Leandro Gallas, seu dono, gravou um vídeo indo o buscar no local e, em seguida, publicou outro onde curtia uma noite no local com o fiel companheiro.

