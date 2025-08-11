‘Viveu intensamente’: vídeo mostra última aventura de catarinense que morreu no Chile Alex Tibola, catarinense que viajou o mundo com uma moto Pop 100, morreu em um acidente neste sábado (9) ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h57 ) twitter

O canal do Youtube pertencente ao viajante catarinense Alex Tibola (conhecido como Murat), postou um vídeo na noite deste domingo (10), após o acidente que matou o criador de conteúdo no Chile neste sábado (9). O registro, em formato de vlog (onde o criador grava um compilado que resume o dia), narra uma viagem de 400 km de Tibola, partindo de Maravilha em direção a Foz do Iguaçu (PR), para cumprir compromissos e encontrar seguidores do canal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a emocionante história de Alex Tibola.

