‘Viveu intensamente’: vídeo mostra última aventura de catarinense que morreu no Chile
Alex Tibola, catarinense que viajou o mundo com uma moto Pop 100, morreu em um acidente neste sábado (9)
O canal do Youtube pertencente ao viajante catarinense Alex Tibola (conhecido como Murat), postou um vídeo na noite deste domingo (10), após o acidente que matou o criador de conteúdo no Chile neste sábado (9). O registro, em formato de vlog (onde o criador grava um compilado que resume o dia), narra uma viagem de 400 km de Tibola, partindo de Maravilha em direção a Foz do Iguaçu (PR), para cumprir compromissos e encontrar seguidores do canal.
