‘Vivia intensamente’: ex-prefeito de SC lembra legado da filha após atropelamento na BR-101 O ex-prefeito Pinheiro Preto, no Meio-Oeste do estado, Pedro Rabuske, pede justiça após filha ter sido morta em atropelamento na BR... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 06h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 06h00 ) twitter

ND Mais

Aline era muito feliz, sabia viver. Trabalhava, se divertia e resolvia os problemas sempre com alegria. Foi assim, com a voz embargada pela dor, que Pedro Rabuske, pai de Aline Rabuske, resumiu a essência da filha, brutalmente arrancada da vida no último sábado (26), em um trágico atropelamento na BR-101, em Penha, Litoral Norte de Santa Catarina.

Para saber mais sobre essa tragédia e o legado deixado por Aline, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

