Vizinha de Florianópolis se torna ‘mina de ouro’ para quem investe em aluguel de imóveis em SC

Locação residencial no município da Grande Florianópolis tem rentabilidade média de 6,03% ao ano, superior à média nacional de 5,93...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O aquecimento do mercado imobiliário fez com que o aluguel em São José se tornasse o mais valorizado de Santa Catarina durante o mês de agosto. Segundo levantamento do índice FipeZap+, é nesta cidade que os proprietários garantem maior lucratividade.

Para saber mais sobre essa tendência e como investir, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

