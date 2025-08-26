Vizinha de Florianópolis se torna ‘mina de ouro’ para quem investe em aluguel de imóveis em SC Locação residencial no município da Grande Florianópolis tem rentabilidade média de 6,03% ao ano, superior à média nacional de 5,93... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h18 ) twitter

O aquecimento do mercado imobiliário fez com que o aluguel em São José se tornasse o mais valorizado de Santa Catarina durante o mês de agosto. Segundo levantamento do índice FipeZap+, é nesta cidade que os proprietários garantem maior lucratividade.

Para saber mais sobre essa tendência e como investir, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

