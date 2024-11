Vizinho de 48 anos é preso suspeito de matar adolescente de 14 por ciúmes Vizinho de 48 anos é preso suspeito de matar adolescente de 14 por ciúmes ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h49 ) twitter

Homem suspeito de matar adolescente por ciúmes

Gilson Gonçalves, de 48 anos, é o principal suspeito de matar com um tiro Otávio Carvalho, um adolescente de 14 anos. A investigação policial aponta para um crime motivado por ciúmes de um possível relacionamento. O caso aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná.

