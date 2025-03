Vokkan adere ao Pacto Global da ONU, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo Empresa fortalece estratégia de sustentabilidade ampliando políticas para práticas ambientais, sociais e de governança; a Vokkan é... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h46 ) twitter

A Vokkan agora é signatária do Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A adesão reforça a estratégia da companhia em integrar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança em todas as suas frentes de negócios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como a Vokkan está se comprometendo com a sustentabilidade!

