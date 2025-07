Volante Barreto acerta ida ao futebol japonês e não atua mais pelo Avaí Atleta de 29 anos acertou sua ida ao futebol japonês; volante foi titular na última rodada com a camisa do Avaí ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 03h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O volante Barreto não atua mais pro Avaí em 2025. Na tarde desta terça-feira (22) o jogador acertou sua ida ao futebol japonês, fato que deve ser confirmado pela diretoria do Leão da Ilha nas próximas horas. Com a camisa Azurra, foram 16 jogos na temporada com dois gols marcados e uma assistência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a transferência de Barreto!

Leia Mais em ND Mais:

Tarifaço de Trump força férias coletivas em empresa do setor madeireiro em SC

Casa de R$ 12 milhões e ‘apê’ a uma quadra mar: corretor preso em SC ostentava vida de luxo

‘Risco grave’: interdição de viaduto inacabado em SC reduz velocidade dos veículos para 18 km/h