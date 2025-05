Volante destaque do Avaí na temporada pode ser retorno em confronto direto João Vitor retornou aos treinos com o grupo do Avaí após ficar de fora do último jogo ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 08h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um dos principais destaques do Avaí na temporada, o volante João Vitor pode ser um retorno importante para a equipe de Jair Ventura no duelo diante do Goiás, na próxima segunda-feira fora de casa. O camisa 8 do Leão da Ilha ficou de fora do diante do América-MG na última rodada após ter sentido dores na coxa direita durante um dos treinamentos da equipe no CFA da Ressacada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Avaí!

Leia Mais em ND Mais:

Após 8 quedas consecutivas, dólar fecha em alta nesta quarta (30) com fechamento da taxa Ptax

Aeroportos de Santa Catarina têm aumento de 62% no número de passageiros internacionais

VÍDEO: Prédio beira-mar vai ao chão para construção de empreendimento luxuoso em SC