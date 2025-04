Volante do Avaí sente lesão na coxa e vira dúvida para duelo diante do América-MG João Vitor sentiu a coxa direita em atividade realizada nesta quinta-feira; elenco do Avaí segue em preparação para confronto direto... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 22h00 ) twitter

ND Mais

O volante João Vitor pode ser uma baixa no time do Avaí para o confronto deste sábado, às 20h diante do América-MG na Ressacada. Um dos principais destaques da equipe na temporada, o camisa 8 avaiano sentiu a posterior da coxa durante atividade no treino e foi preservado do restante da preparação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o Avaí!

