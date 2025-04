Volante do Figueirense lesiona o joelho e deve ficar fora da Série C Em lance no primeiro tempo, o volante Breno machucou o joelho, foi substituído e o departamento médico do Figueirense indicou a gravidade... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 07h05 ) twitter

Mal começou a Série C do Brasileiro e o Figueirense tem uma baixa que pode ficar de fora de toda a temporada. O volante Breno lesionou o joelho no primeiro tempo da partida contra a Ponte Preta e o caso é grave. Em nova assinada pelo gerente de Saúde e Performance do clube, Victor Silvestre, houve lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Para mais detalhes sobre a situação de Breno e o impacto no Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

