Volante volta a ser decisivo e Avaí ganha força para seguir na briga pelo acesso Nos últimos dois jogos, volante JP marcou um gol e deu duas assistências, contribuindo para a conquista de quatro pontos pelo Avaí ... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Depois de sair atrás no placar, o Avaí buscou o empate em 1 a 1 com o Novorizontino no último domingo, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Leão da Ilha foi marcado por Mário Sérgio, mas quem apareceu novamente foi o volante JP, que deu uma assistência para o lateral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Planetário, museu e ecoparque: conheça os novos centros que serão construídos no Norte de SC

Refúgio de vidro: domo geodésico vira hospedagem de luxo no interior de SC

Imóveis de R$ 114 mil e até 43 por cidade: qual o perfil das moradias do Casa Catarina