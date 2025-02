Vôlei da Fucas: como funciona o projeto que forma atletas e cidadãs em Florianópolis Projeto de vôlei da Fucas se destaca na formação de atletas como Manuela Ávila, capitã da equipe sub-17 aos 15 anos ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h26 ) twitter

Mais do que esporte, inclusão e formação cidadã. O projeto de vôlei da Fucas (Fundação de Catarinense de Assistência Social) tem formado atletas a partir da categoria sub-7. Com mais de 250 meninas atuando desde as categorias de base até o adulto, de forma gratuita próximo do Morro da Caixa do Continente, o sonho de chegar ao nível profissional é vivido todos os dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre este inspirador projeto!

