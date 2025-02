Volta à Praça XV tem nova programação após adiamento devido às chuvas Com apresentações gratuitas, Volta à Praça XV vai começar nesta quinta-feira (23) e segue até o dia 1º de fevereiro ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após ajustes na programação devido às fortes chuvas que atingiram a Grande Florianópolis, a Volta à Praça XV vai começar nesta quinta-feira (23).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as novas datas e horários do evento!

Leia Mais em ND Mais:

Uber ônibus: como usar a nova modalidade de transporte intermunicipal

Valor do dólar hoje (21/1): cotação comercial e de turismo

Os melhores investimentos sustentáveis para 2025 e a importância da diversificação