Volta às aulas: Blumenau anuncia novos horários de transporte coletivo para estudantes A mudança nas linhas de ônibus do município entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (10) ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 09h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 09h45 )

Cerca de 79 novas viagens no transporte coletivo foram anunciadas pela Prefeitura de Blumenau para atender a demanda dos estudantes que iniciam o ano letivo 2025. Elas entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (10), com o início das aulas nas escolas no município.

