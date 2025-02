Volta às aulas em Itapema conta com novo sistema de segurança; veja as demais cidades Volta às aulas nesta segunda-feira (10), no Litoral Norte de Santa Catarina, traz novidades em algumas cidades como Itapema, que implantou... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h06 ) twitter

A volta às aulas na rede municipal de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, começou com uma nova rotina de segurança nos educandários. A prefeitura explica que o objetivo é garantir um ambiente seguro para estudantes e educadores, aliando eficiência operacional e responsabilidade com o gasto público.

Para saber mais sobre as medidas de segurança e as demais cidades que também voltaram às aulas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

