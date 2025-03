Volta do estacionamento rotativo pago em Joinville avança na Câmara de Vereadores; entenda O projeto de lei é uma solicitação da Prefeitura de Joinville e teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Casa... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A volta do estacionamento rotativo pago em Joinville está cada vez mais próxima. Nesta segunda-feira (10), a CVJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores) aprovou o parecer favorável do relator Lucas Souza (Republicanos) sobre o Projeto de Lei 109/2024, que visa a reintrodução do sistema de estacionamento rotativo na cidade. A proposta é uma solicitação da Prefeitura de Joinville.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Esgoto a céu aberto é flagrado na praia mais fotografada de Santa Catarina

Michel Teló é confirmado como artista principal do aniversário de Indaial

Mansões suspensas de residencial mais alto do mundo em SC podem custar até R$ 200 milhões