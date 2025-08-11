Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

‘Voltar a respirar’: cirurgia em SC retira 700 g de tumores faciais de paciente com doença rara

Luís Carlos Sanches Silva, de 40 anos, tem neurofibromatose e passou por duas cirurgias; ele ainda precisará passar por mais oito procedimentos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Luís Carlos Sanches Silva, 40 anos, convive há décadas com neurofibromatose, doença rara que causa tumores benignos no rosto. Após tratamentos sem sucesso no Maranhão e em São Paulo, ele passou por cirurgia em Araranguá, no Sul de Santa Catarina, onde foram retirados 700 gramas de tumores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a luta de Luís e os avanços no tratamento da neurofibromatose!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.