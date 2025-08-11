‘Voltar a respirar’: cirurgia em SC retira 700 g de tumores faciais de paciente com doença rara
Luís Carlos Sanches Silva, de 40 anos, tem neurofibromatose e passou por duas cirurgias; ele ainda precisará passar por mais oito procedimentos...
Luís Carlos Sanches Silva, 40 anos, convive há décadas com neurofibromatose, doença rara que causa tumores benignos no rosto. Após tratamentos sem sucesso no Maranhão e em São Paulo, ele passou por cirurgia em Araranguá, no Sul de Santa Catarina, onde foram retirados 700 gramas de tumores.
