Voos noturnos no radar: Blumenau avança com melhorias no aeroporto regional

As obras de melhoria no Aeroporto Regional de Blumenau atingiram 25% de execução, segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Obras (Semob), responsável pela condução dos trabalhos. Após um período de paralisação no fim do ano passado, as intervenções foram retomadas com o apoio financeiro do Governo de Santa Catarina, que repassou R$ 1,5 milhão para a continuidade do projeto. O valor total da obra é estimado em R$ 3,4 milhões.

