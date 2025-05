VOTE: Qual jogador esquecido por Dorival deveria ser chamado por Ancelotti Reportagem do ND Mais preparou uma lista com alguns jogadores que perderam espaço, mas que poderiam desempenhar bom futebol vestindo...

ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share