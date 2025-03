Votou em outro: vereador é expulso por infidelidade partidária em SC Vereador votou em um candidato à presidência da Câmara de Vereadores em cidade do Oeste catarinense de outro partido ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 22h26 ) twitter

O diretório estadual do Partido NOVO em Santa Catarina anunciou a expulsão do vereador Irineu Armando Osório Júnior, conhecido como Piratuba Júnior, eleito pelo partido em Campos Novos. A decisão foi tomada pela Comissão de Ética Partidária Nacional após análise do caso.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa polêmica decisão e suas implicações na política local!

