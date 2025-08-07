‘Voucher educacional’ para que pais matriculem filhos em escolas particulares avança na Alesc De autoria da deputada Ana Campagnolo (PL), voucher educacional estabelece que pais recebam um valor do Estado para matricular os filhos... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h38 ) twitter

O PL (Projeto de Lei) do ‘voucher educacional’ teve parece favorável da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina), na manhã desta quarta-feira (6), durante sessão da assembleia itinerante, em Mafra. De autoria da deputada Ana Campagnolo (PL), o PL 102/2024 estabelece que pais e responsáveis por estudantes da educação básica recebam um valor do Estado para matricular os filhos em escolas particulares de sua escolha.

