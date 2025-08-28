Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vovó radical: idosa de 88 anos encara queda de 100 metros na Big Tower do Beto Carrero

Vídeo da idosa descendo em um dos brinquedos mais radicais do Beto Carrero encantou e divertiu internautas

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma neta levou a avó para curtir o parque Beto Carrero World, localizado em Penha, Litoral Norte catarinense. A informação não teria nada demais, não fosse pelo fato de que a idosa de 88 anos se aventurou na Big Tower.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa incrível aventura!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.