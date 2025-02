WEG anuncia pagamento de R$ 1,2 bi em dividendos aos acionistas Reunião do conselho de administração também aprovou uma proposta para aumento do capital social que deve ser votada na próxima assembleia... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h47 ) twitter

A WEG, multinacional de Jaraguá do Sul, comunicou que vai distribuir R$ 1,2 bi em dividendos aos acionistas, o que corresponde a R$ 0,30 por ação. O pagamento foi aprovado em reunião do conselho de administração e ocorrerá no dia 12 de março de 2025.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

