Wolbachia, método que auxilia no combate à dengue, será ampliado em Joinville Ministério da Saúde anunciou ampliação nesta segunda-feira (3); outras cidades de SC podem receber o Wolbachia ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Método Wolbachia, importante ferramenta que auxilia no combate à dengue, será ampliado em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A informação foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (3), durante reunião com equipes da prefeitura, Fiocruz e World Mosquito Program.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Melhor técnica de futsal da Itália é de SC e sonha com a seleção

Veja quando será pago o Bolsa Família 2025 no mês de fevereiro; confira as datas

Defesa do Avaí tem o melhor início de Catarinense nos últimos 15 anos