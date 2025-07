X-Salada Centenário: Criciúma lança concurso que celebra a tradição gastronômica da cidade Inscrições para os estabelecimentos estão abertas até dia 30 de agosto; votação popular inicia em setembro ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Criciúma lançou, nesta quinta-feira (24), o edital de participação do concurso gastronômico “X-Salada Centenário”. A iniciativa faz parte da programação dos 100 anos de emancipação político-administrativa do município. Além disso, visa fomentar a economia local por meio da valorização de estabelecimentos que comercializam o lanche. O x-salada faz parte da identidade dos criciumenses, sendo tombado como patrimônio cultural imaterial em dezembro de 2023.

Saiba mais sobre essa celebração da cultura local e como participar do concurso no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Zelador denuncia professora por injúria racial em escola de SC

Poesias de estudantes da rede pública viram coletânea que será lançada em Florianópolis

VÍDEO: ‘Floresta’ de maconha do tamanho de 5 campos de futebol é descoberta pela polícia em SC