Xanxerê retomará transporte público em caráter emergencial; veja quando

Após a suspensão repentina do transporte coletivo por parte da empresa responsável, a Prefeitura de Xanxerê anunciou que o serviço será retomado de forma emergencial a partir do dia 16 de julho. A medida visa garantir o atendimento prioritário a estudantes da rede pública, idosos e pessoas com deficiência, enquanto o município inicia estudos para um novo modelo de transporte público.

