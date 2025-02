Xô, dívidas! Feirão Limpa Nome inicia atendimento nesta segunda nas agências dos Correios em SC Mutirão nacional oferece descontos de até 99%; serviço estará disponível em todas as agências dos Correios do Brasil até 31 de março... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 20h06 ) twitter

A partir desta segunda-feira (24), o Feirão Limpa Nome, iniciativa nacional de combate à inadimplência, passa a contar com o apoio dos Correios para atendimento presencial. Pessoas endividadas, que preferem o atendimento presencialmente, poderão conferir e negociar seus débitos com descontos especiais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar do Feirão Limpa Nome e regularizar suas finanças!

