Zagueiro do Avaí diz que ‘não tem jogo fácil’ e prevê confronto contra o Paysandu Zagueiro Jonathan Costa reforça a dificuldade do confronto contra o vice-lanterna Paysandu e prega foco ao time para seguir no G-4

ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share