Zagueiro do Figueirense é acusado de violência doméstica contra ex-companheira

Em nota, o clube repudiou qualquer ato de violência e informou que aguarda o resultado das investigações para adotar medidas cabíveis...

O zagueiro Matheus Matias, do Figueirense, foi alvo de uma denúncia por parte de sua ex-companheira. O atleta teria agredido a vítima no sábado (16), antes de uma viagem que faria com a mulher e o filho do casal.

