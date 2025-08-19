Zagueiro do Figueirense é acusado de violência doméstica contra ex-companheira Em nota, o clube repudiou qualquer ato de violência e informou que aguarda o resultado das investigações para adotar medidas cabíveis... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

O zagueiro Matheus Matias, do Figueirense, foi alvo de uma denúncia por parte de sua ex-companheira. O atleta teria agredido a vítima no sábado (16), antes de uma viagem que faria com a mulher e o filho do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso.

