Zé dependência? Avaí tem queda de aproveitamento sem a presença do volante Avaí venceu apenas uma partida em que Zé Ricardo não esteve em campo na temporada 2025; Leão da Ilha tem um confronto regional na sexta... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h36 )

A derrota diante do Athletico-PR no último sábado no estádio da Ressacada trouxe à tona um debate acerca do desempenho do Avaí sem uma peça fundamental na temporada: o volante Zé Ricardo. Afastado em função de uma cirurgia de apendicite, a ausência do camisa 77 do Leão da Ilha representa também uma diferença de 17% no aproveitamento da equipe na temporada.

Para entender melhor como a ausência de Zé Ricardo impacta o desempenho do Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

