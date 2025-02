Zé Felipe, Banda Eva e mais: Florianópolis recebe shows nacionais gratuitos no Carnaval 2025 Zé Felipe, Samba 90 Graus, Luiza Martins, Patrulha do Samba e Banda Eva estão confirmados para shows que acontecerão na região central... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 15h47 ) twitter

Florianópolis terá uma programação especial de shows nacionais gratuitos no Carnaval 2025. A Prefeitura, em parceria com o Ministério do Turismo e o Sesc, confirmou atrações como Zé Felipe, Banda Eva e Samba 90 Graus, que se apresentam entre 22 de fevereiro e 4 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação!

