Zelador denuncia professora por injúria racial em escola de SC Caso foi registrado em Maracajá, no Extremo Sul do estado, na quarta-feira (23) ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma professora, de 65 anos, foi autuada em flagrante por suspeita de injúria racial em uma escola. O caso foi registro em Maracajá, no Extremo Sul de Santa Catarina, na quarta-feira (23). A vítima seria o zelador da instituição. O homem tem 61 anos. “Ela solicitou para que ele carregasse uma mesa. A vítima teria dito que só ajudaria quem o ajuda, nesse momento, a professora disse: isso é coisa de negão”, informou, ao ND Mais, o delegado responsável pela investigação do caso de injúria racial em escola, Jorge Ghiraldo.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

X-Salada Centenário: Criciúma lança concurso que celebra a tradição gastronômica da cidade

Poesias de estudantes da rede pública viram coletânea que será lançada em Florianópolis

VÍDEO: ‘Floresta’ de maconha do tamanho de 5 campos de futebol é descoberta pela polícia em SC