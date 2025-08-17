Zona morta à vista? UFSC estuda existência de bactéria mortal na Lagoa da Conceição Boia lançada na água vai facilitar o monitoramento da qualidade da água na lagoa, que foi bruscamente afetada pela abertura do canal... ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 03h57 ) twitter

O lançamento de uma boia vai auxiliar pesquisadores a acompanhar a evolução de uma “zona morta” na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O objeto integra o SIMCosta (Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira). A ferramenta possibilita o acompanhamento em tempo real das condições de temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, luz, turbidez, concentração de algas e nível da água, em diferentes profundidades.

