Zona morta à vista? UFSC estuda existência de bactéria mortal na Lagoa da Conceição
Boia lançada na água vai facilitar o monitoramento da qualidade da água na lagoa, que foi bruscamente afetada pela abertura do canal...
O lançamento de uma boia vai auxiliar pesquisadores a acompanhar a evolução de uma “zona morta” na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O objeto integra o SIMCosta (Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira). A ferramenta possibilita o acompanhamento em tempo real das condições de temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, luz, turbidez, concentração de algas e nível da água, em diferentes profundidades.
