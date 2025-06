Zumbis na Amazônia? Fungo de ‘The Last of Us’ é encontrado em mariposa durante trilha no Pará Espécie da família Cordyceps foi registrada em reserva ambiental de Marituba; descoberta surpreendeu fãs da série e pesquisadores ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 04h55 ) twitter

Durante uma trilha ecológica no Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (Revis), em Marituba (PA), Região Metropolitana de Belém, um grupo de trilheiros fez uma descoberta um tanto inusitada. Uma mariposa estava sendo parasitada por um Cordyceps — o famoso fungo de The Last of Us — série de sucesso na HBO.

Saiba mais sobre essa descoberta fascinante e suas implicações no meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

