Após reportagem da Record, turista de Ribeirão que desapareceu em baile funk no Rio é encontrado Joalison dos Santos, de 26 anos, desapareceu após participar de baile funk no Morro do Vidigal com a namorada no domingo (19) Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/01/2025 - 17h30 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voltamos a falar sobre o caso do jovem turista de Ribeirão Preto que desapareceu depois de ir com a namorada em um baile funk no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, no último domingo (19). Joalison dos Santos da Silva, de 26 anos, foi resgatado bem e com vida na madrugada desta terça (21); os parentes ficaram bastante emocionados, depois que a matéria exibida pelo jornalismo da Record levou a pistas sobre o paradeiro de Joalison. As circunstâncias do encontro do jovem ainda não foram esclarecidas pela família.