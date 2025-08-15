Balanço Especialista: capitã do Corpo de Bombeiros ensina a salvar pessoas vítimas de engasgamento
A capitã Sandra Elaine explica a importância de saber realizar essas técnicas, que podem salvar vidas em situações de emergência
Um adolescente de 13 anos salvou seu primo engasgado com achocolatado em Fortaleza, aplicando uma manobra de primeiros socorros que aprendeu com o irmão. A capitã Sandra Elaine, do Corpo de Bombeiros, explica a importância de saber realizar essas técnicas, que podem salvar vidas em situações de emergência. Ela também destaca a necessidade de treinamento adequado para lidar com engasgamentos em crianças e adultos.