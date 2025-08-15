Logo R7.com
Balanço Especialista: capitã do Corpo de Bombeiros ensina a salvar pessoas vítimas de engasgamento

A capitã Sandra Elaine explica a importância de saber realizar essas técnicas, que podem salvar vidas em situações de emergência

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Um adolescente de 13 anos salvou seu primo engasgado com achocolatado em Fortaleza, aplicando uma manobra de primeiros socorros que aprendeu com o irmão. A capitã Sandra Elaine, do Corpo de Bombeiros, explica a importância de saber realizar essas técnicas, que podem salvar vidas em situações de emergência. Ela também destaca a necessidade de treinamento adequado para lidar com engasgamentos em crianças e adultos.

