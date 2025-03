Corinthians e Palmeiras decidem o título paulista em duelo eletrizante Timão busca manter vantagem enquanto Verdão tenta virada histórica Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/03/2025 - 17h34 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h58 ) twitter

A final do Campeonato Paulista 2025 entre Corinthians e Palmeiras promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. Com a vantagem do primeiro jogo, o Corinthians precisa apenas do empate no Itaquerão para conquistar o título, enquanto o Palmeiras busca uma vitória por dois gols de diferença ou a classificação nos pênaltis para garantir o tetracampeonato consecutivo.