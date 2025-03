Corinthians e Palmeiras decidem título do Paulistão 2025 com transmissão exclusiva da Record Timão chega com vantagem do primeiro jogo; Verdão busca virada para o tetracampeonato Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/03/2025 - 16h56 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h12 ) twitter

A grande final do Campeonato Paulista 2025 entre Corinthians e Palmeiras será transmitida ao vivo e com exclusividade pela Record. O Corinthians, que venceu o primeiro jogo, conta com o artilheiro Yuri Alberto e o assistente Memphis Depay.

Já o Palmeiras, em busca do tetracampeonato, reforçou seu time com Estevam, Weverton e Maurício. A decisão promete entrar para a história do futebol paulista